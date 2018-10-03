В Костромской области упал вертолет – 3 человека погибло

Солигалич, Костромская область, , 22:28 — REGNUM В результате падения вертолета в Костромской области погибло 3 человека. Об этом сообщила пресс-служба главы региона вечером октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сообщалось, что сегодня в Солигалическом районе Костромской области, в районе нежилой деревни Вонышево упал вертолет. О происшествии в МЧС сообщили местные жители.

По информации пресс-службы губернатора области, на место происшествия «выехали спасатели, представители Главного Управления МЧС России по Костромской области и департамента региональной безопасности«.Губернатор Сергей Ситников координирует работу оперативных служб для выяснения обстоятельств происшествия. Проводятся следственные действия по установлению личностей погибших.

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