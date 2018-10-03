При крушении вертолёта в Костромской области погибли три человека

Солигалич, Костромская область, 3 октября 2018, 22:24 — REGNUM В результате крушения вертолёта в Костромской области вечером 3 октября погибли три человека. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли», — отметили в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время сотрудниками полиции выясняется принадлежность вертолёта, устанавливаются личности погибших граждан.
Напомним, авария произошла около 18:40 в районе деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области. К месту крушения была направлена группа спасателей.
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