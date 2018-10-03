Скандал на Урале: чем закончились обыски в полиции Екатеринбурга

Екатеринбург, , 20:28 — REGNUM Трое сотрудников свердловской полиции, в том числе и бывших, были задержаны 3 октября в разных городах России. Об этом сообщают местные СМИ.

По сведениям из неофициальных источников, после обыска якобы был задержан начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Эдуард Воронин. А в Москве был взят бывший заместитель начальника Главного управления МВД России по Свердловской области Владимир Р. Также источники сообщают, что силовиками был пойман бывший глава областного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Олег К.

Защиту Эдуарда Воронина ведёт известный уральский адвокат Сергей Колосовский. Как он сообщил журналистам, с его подзащитным работают сотрудники четвёртого управления СКР.

Напомним, утром 3 октября в здании УМВД по Екатеринбургу прошли обыски. Они проводились как раз у Эдуарда Воронина. В ФСБ подтвердили, что в здании на улице Фрунзе, 74 идут оперативные мероприятия. Но давать подробности отказались.

Затем в СМИ просочилась информация о задержании Воронина. Также появились и неофициальные подробности. Якобы интерес ФСБ и четвёртого управления СКР к полиции Екатеринбурга был в рамках уголовного дела о «крышевании» игорного бизнеса. На причастность к этому делу, как уверяют источники, и проверяют Воронина.

Отметим, обыски в полиции Екатеринбурга были проведены не областными управлениями СКР и ФСБ. Видимо, операцию готовили в тайне от свердловских коллег, чтобы информация не просочилась раньше времени. Также добавим, что обыски прошли буквально на следующий день после того, как начальник свердловской полиции Михаил Бородин возглавил управление МВД России по Воронежской области. Очень может быть, что это просто совпадение. Впрочем, далеко не факт.

Официальных комментариев следственных органов пока нет. Возможно, в ближайшее время силовики выступят с заявлениями и озвучат список всех задержанных.

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