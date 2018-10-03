В Афганистане погиб транспортный самолет ВВС США C-130J «Геркулес»

Джелалабад, Афганистан, , 18:35 — REGNUM В восточной части Афганистана на аэродроме Джелалабада разбился военно-транспортный самолет ВВС США C-130J «Геркулес», сообщает 3 октября телеканал CBS News.

По информации телеканала, ссылающегося на военные источники, погибли 11 человек, в числе которых как военнослужащие, так и гражданские. Погибли шесть членов экипажа и пять сотрудников миссии НАТО в Афганистане.

Причины и подробности катастрофы не указаны.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили, что самолет был сбит боевиками одного из их отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев ситуация в Афганистане обострилась из-за перебазирования в эту страну большого количества боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинувших Сирию после военного поражения.

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