Свидетель обвинил группу Benetton в обрушении моста в Генуе

Генуя, Италия, , 18:05 — REGNUM Руководители группы Benetton, оператора платных дорог Италии, были прекрасно осведомлены о необходимости закрыть движение по генуэзскому мосту Моранди, но не сделали этого, заявил в ходе своего допроса один из свидетелей — доцент Миланского политехнического института профессор Кармело Джентиле, передает La Stampa в среду, 3 октября.

У руководителей Autostrade, «дочки» группы Benetton, был доступ к результатам исследования, согласно которым коэффициент безопасности моста находился в «красной» зоне и любой пересекавший его шел на риск, отметил профессор.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы намерены предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры. Правительство, в свою очередь, может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».

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