Волгоградских предпринимателей будут судить за хищение миллионов у банков

Волгоград, , 17:44 — REGNUM В городе Волжский (Волгоградская область) директор и бухгалтер коммерческой фирмы, а также их приятель пойдут под суд за хищение денег у двух крупных банков. Как сообщила 3 октября пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, в отношении трех человек расследовалось четыре уголовных дела, среди которых мошенничество в сфере кредитования и дача взятки.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемые придумали легкий способ обогатиться. Они с помощью поддельных документов получили кредиты в двух крупных банках на сумму в 135 млн рублей. Поручителем выступила сторонняя организация. Целый год злоумышленники исправно платили проценты по кредитам, а после перестали отдавать деньги банкам. В результате один из банков смог через суд вернуть 20 млн рублей — их отдал поручитель.

В 2015 году директор предприятия решил обратиться в Арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов, чтобы взыскать 90 млн рублей со своей же фирмы, которые он якобы одалживал ей. Это стало основанием для еще одного уголовного дела.

При этом следователи выяснили, что подобные махинации один из обвиняемых — приятель предпринимателя — уже пытался провернуть с другими банками. За это он уже был осужден на два года лишения свободы. Чтобы вновь не попасть в места лишения свободы, он попытался дать взятку в 1 млн рублей. За это правоохранители должны были перевести его из фигурантов в свидетели. Но «фокус» не удался: факт передачи взятки зафиксировали полицейские, а материалы в итоге стали основанием для нового уголовного дело — о даче взятки.

Сейчас прокуратура Волгоградской области уже утвердила обвинительное заключение. Скоро всех обвиняемых ждет суд.