В Мурманске начался суд над экс-министром природных ресурсов

Мурманск, , 17:33 — REGNUM В Мурманске проходит первое судебное заседание по делу бывшего регионального министра природных ресурсов. сообщает b-port.com.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предварительным расследованием установлено, что Макарова, занимавшая различные должности в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, в июне 2015 года «узаконила» в лесопарковой зоне Мурманского лесничества в дачном поселке «Родничок» дачу, фактически принадлежащую её семье.

После возбуждения уголовного дела министр экологии Эльвира Макарова была уволена со своего поста по дискредитирующим обстоятельствам.

В ходе первого судебного заседания было озвучено заключение специалистов Полярно-альпийского ботанического сада-института. Согласно данным экспертов, деревья уничтожены на площади 860 кв. м, повреждено более 900 кубометров плодородного слоя. Время восстановления — до 100 лет.

В заключении говорится, что земли стали непригодны для посещения граждан и использования по назначению. Кроме того, стороной обвинения озвучена сумма ущерба, нанесённого в результате строительства индивидуального дома на землях лесного фонда — не менее 2,3 млн рублей.

Эльвира Макарова свою вину не признает.

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