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В Брянской области 25 человек пойдут под суд за игорный бизнес

Происшествия

Обвиняемые устроили игровые залы в шести городах области

В Брянской области 25 человек пойдут под суд за игорный бизнес
Макс Бекман. Мечта о Монте-Карло (фрагмент). 1939

Брянск, 3 октября 2018, 17:23 — REGNUM  В Брянской области завершено расследование уголовного дела о создании игорных клубов в шести городах региона. Обвиняемыми по делу по статье 171 УК РФ проходят 25 человек, сообщили 3 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области.

Следователи считают, что незаконные игровые клубы были организованы в Стародубе, Сураже, Унече, Погаре, Фокино и Дятьково. Главными в преступной группе были два москвича и один житель Стародуба. С помощью троих сообщников они нашли женщин на должности операторов игровых залов. Всего к работе привлекли 19 женщин. При этом с виду все выглядело вполне прилично: в арендованных помещениях якобы были интернет-салоны, где люди могли выйти в сеть. На деле здесь с помощью терминалов деньги клиентов зачисляли на депозиты, а после посетители могли играть в азартные игры на различных сайтах. Чтобы прикрыть незаконный бизнес фигуранты дела использовали фиктивные документы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сообщили в пресс-службе.

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Регулирование игорного бизнеса
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