Пять человек погибли от отравления алкоголем в Калмыкии

Элиста, , 17:04 — REGNUM Число погибших в результате группового отравления алкоголем в Сарпинском районе Калмыкии, произошедшего в конце сентября, выросло до пяти человек. Один пострадавший остается в больнице.

«К сожалению, концентрация метилового спирта в крови превышала смертельную дозу в три раза. Поэтому спасти пострадавших, несмотря на все усилия, не удалось. Пять человек погибли, один госпитализирован в терапевтическое отделение Ресбольницы им. П.П. Жемчуева», — цитирует РИА «Калмыкия» министра здравоохранения РК Юрия Кикенова.

Об отравлении алкоголем шести человек в Сарпинском районе стало известно в сентябре. Тогда Роспотребнадзор сообщил о гибели троих человек и госпитализации еще троих.

При этом, по данным ТУ Роспотребнадзора, в Калмыкии с 2015 по 2017 годы было зарегистрировано 57 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, 35 человек погибли. С начала 2018 года, на конец сентября, было зарегистрировано 14 случаев с 10 летальными исходами.