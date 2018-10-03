Водитель Geländewagen, грозивший устроить взрыв у Кремля, задержан

Москва, , 16:39 — REGNUM Водитель внедорожника Mercedes Geländewagen, угрожавший устроить взрыв на Васильевском спуске в Москве, задержан сотрудниками полиции, сообщается в Telegram-канале Mash.

Как отмечается, злоумышленник сам сдался правоохранителям, его доставляют в отдел МВД «Китай-город». В ближайшее время мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что водитель авто пытался проехать под знак «кирпич» на Красную площадь, но был остановлен сотрудниками полиции. После этого мужчина угрожал взорвать газовый баллон в салоне машины.

Территория на Васильевском спуске была оцеплена. Правоохранители вели переговоры с мужчиной.

По предварительным данным, задержанный является жителем Приморского края.

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