Мужчина угрожает взорвать свой Geländewagen у стен Кремля

Москва, 3 октября 2018, 16:30 — REGNUM Полиция ведёт переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать свой автомобиль Geländewagen на Васильевском спуске в Москве, передаёт Life.
Как сообщается, территория вокруг автомобиля в настоящее время оцеплена. По информации агентства, автомобиль имеет регистрационные номера 25-го региона (Приморский край).
В Telegram-канале Mash сообщается, что угрожающий взорвать автомобиль Дмитрий Ш. ранее уже имел проблемы с полицией — два года назад во Владивостоке правоохранители изымали у мужчины муляж огнестрельного оружия.
Подробности инцидента уточняются.
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