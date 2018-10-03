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Мужчина угрожает взорвать свой Geländewagen у стен Кремля

Происшествия

Полиция ведёт переговоры со злоумышленником

Москва, 3 октября 2018, 16:30 — REGNUM  Полиция ведёт переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать свой автомобиль Geländewagen на Васильевском спуске в Москве, передаёт Life.

Как сообщается, территория вокруг автомобиля в настоящее время оцеплена. По информации агентства, автомобиль имеет регистрационные номера 25-го региона (Приморский край).

В Telegram-канале Mash сообщается, что угрожающий взорвать автомобиль Дмитрий Ш. ранее уже имел проблемы с полицией — два года назад во Владивостоке правоохранители изымали у мужчины муляж огнестрельного оружия.

Подробности инцидента уточняются.

Читайте развитие сюжета: Водитель Geländewagen, грозивший устроить взрыв у Кремля, задержан

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