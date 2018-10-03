Суд по делу ученого, превращавшего тела девочек в мумии, пройдет 25 октября

Нижний Новгород, , 15:59 — REGNUM Ленинский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит возможность отпустить на амбулаторное лечение Анатолия Москвина, обвиняемого в надругательстве над телами умерших. Заседание суда состоится 25 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы судебного органа.

Указано, что причина судебного заседания — изменение медицинских мер принудительного характера.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина пояснила, что «возможным решением может стать помещение Москвина в специализированный психо-неврологический интернат», сообщает РИА Новости. В интернате будет обеспечен должный уход, контроль лечения, медицинская и социальная реабилитация. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2011 года в квартире и гараже Москвина были обнаружены 26 женских мумифицированных тел. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения серии преступлений по ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Москвин был признан виновным.

Следствием и судом установлено, что он на протяжении длительного времени на территории города Нижнего Новгорода и области раскапывал могилы малолетних девочек в возрасте от 3 до 11 лет, извлекал тела и изготавливал из них мумии. Для этого использовался специальный состав из соли и соды, в который помещались выкопанные тела умерших, хранившиеся затем в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следствием. В ходе проверок на кладбищах им были указаны могилы мусульман, надгробные сооружения над которыми он осквернил. Действия по осквернению мусульманских захоронений он объяснил несогласием с террористическим актом в аэропорту «Домодедово» в Москве в 2011 году.

Москвин пояснил, что изготавливал мумии, поскольку хотел иметь дочь, которую ему и заменяли мумии. Именно их он считал своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Согласно заключению экспертов, Москвин страдает психическим расстройством в форме шизофрении параноидальной формы, которая длилась более 20 лет. Это лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем 25 мая 2012 года судом в отношении него было принято решение о применении принудительных мер медицинского характера. Последний раз срок принудительного лечения продлевали в феврале 2018 года.

На заседании суда в сентябре стало известно, что врачи предлагают отпустить Москвина на амбулаторное лечение, так как удалось добиться стойкой лекарственной ремиссии.

До заседания суда 25 октября будет проведена новая психиатрическая экспертиза. При амбулаторно-принудительном лечении Москвин будет показываться врачам один раз в месяц, в остальное время за ним никто следить не будет. В настоящее время обвиняемый содержится в психиатрической больнице №2 в Нижнем Новгороде, врачи которой также будут проводить новую психиатрическую экспертизу.

До громкой истории с мумиями Москвин был известен как российский краевед, лингвист, переводчик и составитель словарей. Владеет 13 языками, занимался вопросами нижегородского краеведения, издавал электронный альманах «Память земли».

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