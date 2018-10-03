Лошадь разогнала посетителей бара во французском городе Шантильи — видео

Шантильи, Франция, , 15:06 — REGNUM

Старинный анекдот «приходит однажды лошадь в бар…» претворился в реальность: сбежавшая с ипподрома лошадь распугала посетителей бара во французском городке Шантильи, пишет газета Kurier.

В сети появилась запись инцидента, записанного в конце сентября на камеры видеонаблюдения одного из баров. На ней хорошо видно, как испуганные посетители вскакивают со своих мест и выбегают из бара. По узкому вытянутому помещению туда-сюда пробегает лошадь, пытаясь избавиться от седла задними ногами. Гости отделались испугом, никто не пострадал.

Как выяснилось, на пути от ипподрома к конюшням жокей потерял контроль над взбесившейся лошадью. Та сбросила его и отправилась в город избавляться и от седла.