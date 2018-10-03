СК проверит сообщения об избиении школьника учителем в Тверской области

Тверь, , 14:59 — REGNUM Следователи проверят информацию СМИ об избиении учителем своего ученика в одной из школ Тверской области, сообщает 3 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ранее СМИ сообщили, что в Кушалинской средней школе, расположенной в Рамешковском районе, учитель младших классов позволяет себе ударять ученика головой об стол. По словам родственников школьника, этот случай не единственный.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем отметим, что Рособрнадзор в октябре 2018 года начинает масштабную проверку профессиональной пригодности российских учителей. Проверка затронет 18 тыс. учителей из 45 регионов страны.

Читайте подробнее: Рособрнадзор начинает масштабную проверку профпригодности учителей