После намеренного наезда на девочку в Чувашии проверят деятельность ДПС

Чебоксары, , 14:49 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), возбужденного в отношении мужчины, который совершил намеренный наезд на 14-летнюю девочку, планируется дать оценку деятельности полиции по профилактике совершавшихся данным водителем правонарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Организована доследственная проверка, в ходе которой установят, почему сотрудники ДПС не зарегистрировали сообщение о совершении особо тяжкого преступления при выезде на место происшествия, будет проанализирован объем принятых мер реагирования.

«Кроме того, будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению подозреваемым указанного деяния», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 сентября житель одного из чувашских сел, будучи в нетрезвом состоянии, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая отказалась прокатиться на автомобиле Lada X-Ray под его управлением.

В результате происшествия пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Мужчина задержан и заключен под стражу по ходатайству следствия. Подозреваемого проверят на вменяемость, для чего назначена судебная психиатрическая экспертиза. Рассматривается вопрос о привлечении его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в МВД Чувашии уточняли, что с начала года в отношении подозреваемого составлено более 20 протоколов о нарушении скоростного режима.

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