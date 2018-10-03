Среда, 3 Октября 2018 года
15:19:03 МСК

ЛНР: Украина обеспечила своих солдат зимней формой только на треть

Происшествия

Остальные солдаты будут мерзнуть зимой

Луганск, 3 октября 2018, 14:43 — REGNUM  Только треть личного состава украинской армии в Донбассе обеспечена зимней формой, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 3 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, хотя украинское командование заявляет о полном обеспечении подразделений ВСУ, на самом деле украинские военнослужащие обеспечены не всем. Так, зимние комплекты формы есть только у трети солдат ВСУ.

Напомним, ранее Марочко заявлял, что украинские солдаты отказываются воевать из-за того, что они не обеспечены всем необходимым. Из-за этого в рядах ВСУ происходят случаи дезертирства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить