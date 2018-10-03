ЛНР: Украина обеспечила своих солдат зимней формой только на треть

Луганск, , 14:43 — REGNUM Только треть личного состава украинской армии в Донбассе обеспечена зимней формой, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 3 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, хотя украинское командование заявляет о полном обеспечении подразделений ВСУ, на самом деле украинские военнослужащие обеспечены не всем. Так, зимние комплекты формы есть только у трети солдат ВСУ.

Напомним, ранее Марочко заявлял, что украинские солдаты отказываются воевать из-за того, что они не обеспечены всем необходимым. Из-за этого в рядах ВСУ происходят случаи дезертирства.