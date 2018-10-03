В торговом центре Оренбуржья изъята крупная партия контрафактной обуви

Оренбург, , 14:21 — REGNUM В Орске Оренбургской области за реализацию контрафактной обуви предприниматель попала под уголовное преследование. В торговом центре женщина продавала обувь известных брендов без договорных отношений с правообладателями, сообщили корреспондентут ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным полиции, предприниматель осуществила закупку обуви в Свердловской области, чтобы в Орске продать с накруткой и получить прибыль. Стоимость более 200 пар обуви составила свыше 1,8 млн рублей. Вся партия товара изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание по ней может составить два года лишения свободы со штрафом.