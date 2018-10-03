Забайкальский следователь прикарманил изъятые сотовые телефоны

Чита, , 14:23 — REGNUM Сотрудник следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Булат Шагдаров в июле 2018 года успел выйти на пенсию, но его коллегам при содействии сотрудников УФСБ удалось уличить его в присвоении вещдоков — краденных сотовых телефонов ‑ и задержать. Подробности сегодня, 3 октября, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

У следствия есть все основания полагать, что Шагдаров, невзирая на чины, должности и былые заслуги, должен понести наказание в соответствии с ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного чужого имущества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения»).

«Являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, с целью обращения в свою пользу сотовых телефонов, изъятых в ходе предварительного следствия по уголовному делу и вверенных ему при осуществлении уголовного преследования, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества путем его присвоения», — отмечается в официальной публикации.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство правоохранителей об избрании в отношении бывшего коллеги меры пресечения в виде заключения под стражу.