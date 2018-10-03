Среда, 3 Октября 2018 года
15:20:13 МСК

Забайкальский следователь прикарманил изъятые сотовые телефоны

Происшествия

Защитник правопорядка успел даже выйти на пенсию, но это не поможет ему избежать наказания

Чита, 3 октября 2018, 14:23 — REGNUM  Сотрудник следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Булат Шагдаров в июле 2018 года успел выйти на пенсию, но его коллегам при содействии сотрудников УФСБ удалось уличить его в присвоении вещдоков — краденных сотовых телефонов ‑ и задержать. Подробности сегодня, 3 октября, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

У следствия есть все основания полагать, что Шагдаров, невзирая на чины, должности и былые заслуги, должен понести наказание в соответствии с ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного чужого имущества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения»).

«Являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, с целью обращения в свою пользу сотовых телефонов, изъятых в ходе предварительного следствия по уголовному делу и вверенных ему при осуществлении уголовного преследования, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества путем его присвоения», — отмечается в официальной публикации.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство правоохранителей об избрании в отношении бывшего коллеги меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить