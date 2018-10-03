В Костромской области на четверть снизилось число ДТП с участием детей

Кострома, , 14:00 — REGNUM В Костромской области за летний период текущего года произошло 40 ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба губернатора области. Это на около 25% меньше аналогичного периода прошлого года.

Местные власти утверждают, что в регионе на 20,7% уменьшилось количество ДТП с участием детей до 18 лет; с участием детей до 16 лет — на 21,7%. Пострадавших детей стало меньше на 24,5%.

Для обеспечения безопасности школьников в регионе была проведена акция «Безопасная дорога — защити своего ребенка!».

«Для несовершеннолетних 16−17 лет проводились мероприятия, где уделялось особое внимание таким моментам, как управление мототранспортом, автотранспортом. Повысилась дисциплина среди детей-пешеходов», — считает начальник областного отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД Анжелика Соколова.