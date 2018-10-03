Среда, 3 Октября 2018 года
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В Мюнхене задержан мужчина, который пресек домогательства беженца к дочери

Происшествия

Полиция сочла самосуд неприемлемым

Мюнхен, Германия, 3 октября 2018, 14:20 — REGNUM  42-летний житель Баварии был арестован при попытке защитить свою дочь от сексуальных домогательств, сообщает портал Journalisten Watch 3 октября.

Инцидент произошел после полуночи при праздновании Октоберфеста в Мюнхене.

По данным издания, мигрант из Эритреи якобы начал приставать к 21-летней девушке. По-видимому, мужчина не ожидал сопротивления, но получил удар в лицо от разъяренного отца девушки.

Свидетель сцены вызвал полицию, которая немедленно арестовала мужчину по подозрению в нанесении телесных повреждений и непозволительном самосуде.

«Чему это нас учит? Любой, кто защищает своих детей от сексуальных посягательств со стороны иммигрантов, познает всю строгость правового государства», — с горькой иронией резюмирует Journalisten Watch.

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