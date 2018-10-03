В Мюнхене задержан мужчина, который пресек домогательства беженца к дочери

Мюнхен, Германия, , 14:20 — REGNUM 42-летний житель Баварии был арестован при попытке защитить свою дочь от сексуальных домогательств, сообщает портал Journalisten Watch 3 октября.

Инцидент произошел после полуночи при праздновании Октоберфеста в Мюнхене.

По данным издания, мигрант из Эритреи якобы начал приставать к 21-летней девушке. По-видимому, мужчина не ожидал сопротивления, но получил удар в лицо от разъяренного отца девушки.

Свидетель сцены вызвал полицию, которая немедленно арестовала мужчину по подозрению в нанесении телесных повреждений и непозволительном самосуде.

«Чему это нас учит? Любой, кто защищает своих детей от сексуальных посягательств со стороны иммигрантов, познает всю строгость правового государства», — с горькой иронией резюмирует Journalisten Watch.

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