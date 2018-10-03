В Ингушетии задержаны участники акции против договора о границе с Чечней

Магас, , 13:44 — REGNUM Активные участники несанкционированной акции против соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией задержаны 2 октября. Двое мужчин нарушали порядок в районе кругового движения у города Магас, выкрикивая лозунги и призывая к протестным действиям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Ингушетии.

По данным ведомства, один из доставленных в отделение полиции в Назрани является жителем селения Нестеровское Сунженского района, второй — приехал из села Экажево Назрановского района. На обоих были составлены протоколы об административном правонарушении из-за участия в несанкционированной акции.

По решению Магасского районного суда, задержанные арестованы на 12 суток. В настоящее время нарушители находятся в изоляторе временного содержания, а полицейские устанавливают остальных участников несанкционированной акции, чтобы привлечь их к ответственности.

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Ранее в пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что 1 октября возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти в сети Интернет». В настоящее время устанавливаются все причастные к совершению данного преступления.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об административной границе между субъектами. Однако это решение устроило не всех в Ингушетии. Ряд граждан, посчитавших, что республику обделили при переделе границы, устроили 1 октября автопробег, перекрыв участок федеральной трассы около Магаса.

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