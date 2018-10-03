ДНР: украинский пограничник потерял зрение не от лазера, а от спирта

Донецк, , 13:13 — REGNUM Украинский сотрудник пограничной службы, который якобы был ослеплен лазерным оружием из Донецкой Народной Республики (ДНР), на самом деле отравился метиловым спиртом, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщает 3 октября «Донецкое агентство новостей».

Ранее украинские СМИ заявили, что украинский пограничник получил ожог сетчатки глаза, находясь на контрольно-пропускном пункте (КПП) под Донецком. СМИ отмечали, что это сработало лазерное оружие ДНР.

Безсонов отметил, что ничего подобного не происходило. Действительно, пограничник — младший сержант 1973 года рождения — частично потерял зрение во время боевого дежурства. Однако причиной этому стал метиловый спирт, который военнослужащий употребил на посту.

Напомним, в украинской армии часто фиксируются случаи небоевых потерь из-за употребления солдатами алкогольных напитков.