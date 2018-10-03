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Подросток в Турции получил более 4 лет тюрьмы за поцелуй — СМИ

Происшествия

Турецкий школьник обвинен в изнасиловании 13-летней девочки

Анталья, Турция, 3 октября 2018, 13:00 — REGNUM  16-летний турецкий школьник получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года за поцелуй, пишет газета Kronen Zeitung 3 октября, ссылаясь на оппозиционные турецкие издания.

В Анталии 6-м уголовным судом подросток осужден за изнасилование. Защита утверждает, что он всего лишь обнял и поцеловал 13-летнюю девочку на территории школы. Ее одноклассник снял происходящее на камеру мобильного телефона и отправил видеозапись друзьям. Информация дошла до руководства школы.

Против одноклассника также возбуждено уголовное дело «за производство неподобающих изображений», четверо его друзей обвинены в распространении «неподобающих изображений с участием несовершеннолетних».

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Политическая жизнь Турции
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