Подросток в Турции получил более 4 лет тюрьмы за поцелуй — СМИ

Анталья, Турция, , 13:00 — REGNUM 16-летний турецкий школьник получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года за поцелуй, пишет газета Kronen Zeitung 3 октября, ссылаясь на оппозиционные турецкие издания.

В Анталии 6-м уголовным судом подросток осужден за изнасилование. Защита утверждает, что он всего лишь обнял и поцеловал 13-летнюю девочку на территории школы. Ее одноклассник снял происходящее на камеру мобильного телефона и отправил видеозапись друзьям. Информация дошла до руководства школы.

Против одноклассника также возбуждено уголовное дело «за производство неподобающих изображений», четверо его друзей обвинены в распространении «неподобающих изображений с участием несовершеннолетних».