Пьяный житель Петербурга зарубил топором сына-школьника

Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Чудовищное преступление произошло 2 октября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Здесь 43-летний местный житель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в своей квартире по Нарвскому проспекту зарубил топором 11-летнего сына, нанеся ему множество ударов по голове.

Как отмечают 3 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, мотивы страшного злодеяния пока не установлены. Работает следственная группа, назначены необходимые экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии»). Это преступление наказывается вплоть до пожизненного лишения свободы.

Предполагаемый преступник изобличен и задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения в убийстве.

Ход расследования находится на контроле руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.