Не разъехались: в Крыму столкнулись два автобуса и несколько легковых

Симферополь, , 12:56 — REGNUM Утром 3 октября на трассе Симферополь — Бахчисарай в районе деревни Левадки произошло массовое ДТП с участием двух автобусов, внедорожника, машины инкассации и нескольких легковых автомобилей.

По словам очевидцев аварии, погибших нет.

«Белый автобус стоял на «аварийке», его все объезжали и не разъехались — рейсовый автобус догнал внедорожник и понеслось… Говорят, отказали тормоза. Одного парня зажало в машине», — сообщают в соцсетях свидетели ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года житель Севастополя отсудил у местных чиновников почти полмиллиона рублей за ДТП, которое произошло из-за крупной ямы на дороге.