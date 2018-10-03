В Обнинске сотрудники управления образования утаили сведения о доходах

Обнинск, Калужская область, , 12:55 — REGNUM Сотрудники управления общего образования администрации Обнинска нарушили законодательство о муниципальной службе и о противодействии коррупции, предоставив неполные и недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих супругов, а также скрывали сведения о принадлежащем им имуществе и банковских счетах. Об этом 3 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора города Инна Разуваева.

Также выявлен факт представления начальником отдела управления неполных и недостоверных сведений об имуществе супруга — он скрыл сведения о принадлежащем ему легковом автомобиле. По итогам проверки три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а муниципальной служащей объявлено замечание за предоставления недостоверных и неполных сведений.

Напомним, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области в 2017 году было выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. В частности, уголовные дела о фактах коррупции были возбуждены в отношении трех должностных лиц органов местного самоуправления.

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