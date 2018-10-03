В Ростовской области столкнулись два теплохода: начата проверка

Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства столкновения двух теплоходов. Инцидент на реке Дон произошёл утром 3 октября. По данному факту проводитсядоследственная проверка. Об этом ИА REGNUM проинформировали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что два судна — «Волго-Дон 147» и «Глория» — не смогли разойтись в 10 км от станицы Багаевской. Теплоходы получили незначительные повреждения, разлива нефтепродуктов не обнаружено.

На месте работает следственная группа, которая уславливается причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.