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В Екатеринбурге закрыта ещё одна школа

Происшествия

Идёт дезинфекция

В Екатеринбурге закрыта ещё одна школа
Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Екатеринбург, 3 октября 2018, 12:12 — REGNUM  В школе № 18 Екатеринбурга приостановлен учебный процесс. Причиной стали единичные случаи выявления здесь заболеваемости острой кишечной и энтеровирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

О случаях заболеваемости журналистам сообщили родственники учащихся. А сегодня, 3 октября, ситуацию официально прокомментировал Роспотребнадзор. До конца дня школа будет закрыта. Идёт дезинфекция. Но уже 4 октября она возобновит работу в прежнем режиме.

Напомним, ранее с середины сентября по 2 октября пробыла на карантине гимназия №5. Причиной стала вспышка серозного менингита.

Читайте ранее в этом сюжете: Вспышка менингита в Екатеринбурге: карантин снят

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Вспышки менингита
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