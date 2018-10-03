Оппозиционный саудовский журналист пропал в Турции

Стамбул, Турция, , 12:07 — REGNUM Известный саудовский оппозиционный журналист, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал в Турции. Последнее сообщение от него в Twitter было опубликовано днём 1 октября. Об этом 3 октября сообщает телеканал Habertürk.

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Уточняется, что днём он прибыл в дипломатическое представительство в Стамбуле для оформления документов. Невеста, в сопровождении которой он приехал, осталась у ворот здания, внутрь её не пустили. Журналист должен был только забрать документы и выйти из консульства, однако спустя пять часов его невесте сообщили, что Хашкаджи уже ушёл.

До посещения дипмисссии журналист попросил свою будущую супругу в случае своего задержания известить об этом турецкие власти и турецко-арабскую ассоциацию СМИ.

В турецко-арабской ассоциации средств массовой информации заявили, что каких-либо сведений об арабском журналисте Джамале Хашкаджи, который вошел в консульство Саудовской Аравии, до сих пор нет.

«Мы с беспокойством следим за ситуацией», — говорится в заявлении ассоциации.

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