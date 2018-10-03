В Сумах неизвестные попытались осуществить рейдерский захват автобусов

Сумы, Украина, , 11:48 — REGNUM В Сумах неизвестные молодые люди порезали колеса 30 маршрутным такси, сообщает 3 октября УНИАН.

Согласно сообщению, ночью в полицию поступил вызов о том, что хулиганы портят маршрутные такси. Прибыв на место, полицейский наряд задержал 30 человек, которые резали шины автомобилям. По словам владельцев маршрутных такси, задержанные были бандитами, которые пытались осуществить рейдерский захват бизнеса по перевозке люде.

Напомним, ранее в Одесе полиция задержала 25 вооруженных мужчин, которые заселились одновременно в отеле. По данным полиции, задержанные оказались наемниками, которые должны были в Одессе «отработать» задание по переделу бизнеса.