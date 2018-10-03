Обвиняемый в убийстве 10-летней девочки под Томском признал свою вину

Томск, , 11:52 — REGNUM В Томской области обвиняемый в убийстве 10-летней девочки житель поселка Нарга дал признательные показания, сообщает 3 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, днем 30 сентября девочка ушла из дома и не вернулась. В результате оперативно-розыскных мероприятий тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве в поселке Нарга. По подозрению в убийстве был задержан 34-летний местный житель.

«Обвиняемый полностью признал себя виновным и дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калининграде на территории одного из садовых товариществ прохожие обнаружили мальчика с рублеными ранами головы. Его доставили в больницу. Ребенок смог пояснить, что на него напал неизвестный с лопатой, избил и бросил в канаву.

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