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Пять районов пострадали от «пепельного дождя» в Индонезии

Происшествия

«Пепельный дождь» обрушился на Южный Минахаса в результате извержения вулкана Сопутан

Манадо, Индонезия, 3 октября 2018, 11:18 — REGNUM  Пять районов в Южном Минахасе пострадали от извержения вулкана Сопутан, сообщает Antaranews.

«В настоящее время насчитывается пять районов, пострадавших от «пепельного дождя» активизировавшегося вулкана Сопутан», — заявил по телефону начальник отдела по связям с общественностью правительства Южного Минахаса Анри Палит.

По его словам, правительство сразу предприняло ряд мер. Среди населения распределили специальные маски, особенно в районах, наиболее близких к вулкану. Региональное правительство также оказывает помощь с чистой водой.

«Есть две деревни, которые находятся недалеко от горы Сопутан, а именно Менара и Малику, мы немедленно направили помощь в этот район», — заявил Анри Палит.

Сопутан — действующий вулкан, расположенный близ северо-восточной оконечности острова Сулавеси. Последний раз вулкан активизировался и выбрасывал клубы дыма и пепла на высоту до 6 км в 2011 году.

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Извержения вулканов
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