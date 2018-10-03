Пять районов пострадали от «пепельного дождя» в Индонезии

Манадо, Индонезия, , 11:18 — REGNUM Пять районов в Южном Минахасе пострадали от извержения вулкана Сопутан, сообщает Antaranews.

«В настоящее время насчитывается пять районов, пострадавших от «пепельного дождя» активизировавшегося вулкана Сопутан», — заявил по телефону начальник отдела по связям с общественностью правительства Южного Минахаса Анри Палит.

По его словам, правительство сразу предприняло ряд мер. Среди населения распределили специальные маски, особенно в районах, наиболее близких к вулкану. Региональное правительство также оказывает помощь с чистой водой.

«Есть две деревни, которые находятся недалеко от горы Сопутан, а именно Менара и Малику, мы немедленно направили помощь в этот район», — заявил Анри Палит.

Сопутан — действующий вулкан, расположенный близ северо-восточной оконечности острова Сулавеси. Последний раз вулкан активизировался и выбрасывал клубы дыма и пепла на высоту до 6 км в 2011 году.

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