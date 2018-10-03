Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Подмосковье

Серпухов, Московская область, 3 октября 2018, 11:10 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех грузовых автомобилей в Серпуховском районе Московской области погибли два человека, сообщает 3 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МВД РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел около 04:00 утра на 348-м км трассы А-108 Симферопольско-Брестского направления.
«Столкнулись три грузовых автомобиля, в результате два человека погибли», — говорится в сообщении.
В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подмосковных Луховицах столкнулись два транспортных средства — автобус «Мерседес» и автомобиль Great Wall. ДТП произошло на 128 км автодороги «М-5 Урал». По последним данным, в результате инцидента пострадали более 20 человек.
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