При реконструкции улицы в Махачкале украли 9 млн рублей

Махачкала, , 11:03 — REGNUM В Дагестане установлен факт многомиллионного хищения бюджетных средств при проведении реконструкции улицы Изумрудная в городе Махачкале. К выполнению работ была привлечена компания «Кавсантехмонтаж». Ей были перечислены 9 млн рублей, однако работы выполнены не были, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило надзорное ведомство, денежные средства были перечислены управлением ЖКХ города Махачкалы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако фактически работы по реконструкции подрядчиком выполнены не были.

По факту мошенничества прокуратура направила материалы проверки в следственные органы республики для решения вопроса об уголовном преследовании.

Напомним, что в республике сегодня борьбе с коррупцией уделяется повышенное внимание. Накануне глава Дагестана Владимир Васильев на оперативном совещании по проблемам реализации программы по переселению граждан из ветхого жилья вновь затронул проблему хищения бюджетных средств и сообщил, что виновные будут привлекаться к ответственности, а нанесенный ими ущерб будет вменяться им в уголовном порядке.

«Из бюджета за воровство платить не будем. Отвечать будут те, кто привлечен к ответственности. Придется платить, тем, кто их взял», — цитирует Васильева его пресс-служба.