Обыски в полиции Екатеринбурга: СМИ сообщают о задержании

Екатеринбург, 3 октября 2018, 11:02 — REGNUM После обысков в полиции Екатеринбурга был задержан начальник одного из подразделений городского управления МВД России. Об этом сообщают некоторые местные СМИ.
Якобы был задержан глава отдела по противодействию коррупции. А сами обыски будто бы связаны с игорным бизнесом.
В полиции официально не подтверждают информацию о задержании своего коллеги.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыск проходит с утра в здании полиции на улице Фрунзе, 74. Его ведут сотрудники ФСБ.
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