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Обыски в полиции Екатеринбурга: СМИ сообщают о задержании

Происшествия

Официально информацию не подтверждают

Екатеринбург, 3 октября 2018, 11:02 — REGNUM  После обысков в полиции Екатеринбурга был задержан начальник одного из подразделений городского управления МВД России. Об этом сообщают некоторые местные СМИ.

Якобы был задержан глава отдела по противодействию коррупции. А сами обыски будто бы связаны с игорным бизнесом.

В полиции официально не подтверждают информацию о задержании своего коллеги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыск проходит с утра в здании полиции на улице Фрунзе, 74. Его ведут сотрудники ФСБ.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина обысков в УМВД по Екатеринбургу

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