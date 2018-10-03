Названа предварительная причина взрыва в школьном спортзале в Дагестане

с. Эбдалая, Дагестан, , 10:43 — REGNUM Причиной взрыва, произошедшего в строящемся здании школьного спортзала в Левашинском районе Дагестана, могло стать возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 3 октября.

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«По прибытию на место вызова было установлено, что предположительно произошло возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по факту произошедшего следственными органами проводится доследственная проверка. Точную причину взрыва установят эксперты.

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Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании спортзала в селении Эбдалая Левашинского района Дагестана поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС вечером 2 октября. В результате происшествия пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Они находятся в больнице в тяжёлом состоянии. У школьников от 40 до 90% ожогов поверхности тела.

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