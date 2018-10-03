Из-за ЧП с паромом на Балтике сотня пассажиров не смогла отправиться в Киль

Вильнюс, , 10:42 — REGNUM

Паром Regina Seaways, который 2 октября оказался без управления в Балтийском море из-за остановки двух двигателей, в итоге успешно добрался самостоятельным ходом в порт Клайпеды. Однако именно этот паром поздно вечером 2 октября должен был отправляться в немецкий Киль, однако рейс был отменён, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 октября.

В компании-судовладельце DFDS отмечают, что все иногородние пассажиры получили ночлег и питание, а в общей сложности из Клайпеды в Киль должны были отправиться порядка сотни пассажиров. В общем график маршрута Клайпеда-Киль, Киль-Клайпеда из-за поломки парома не пострадает — билеты по-прежнему продаются, в дальнейшем рейсы несмотря на поломку Regina Seaways планируют осуществлять.

Ночью паром встречал и мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, а пассажиры, в свою очередь, рассказали, что никакой паники во время инцидента действительно не было. Перед пассажирами даже бесплатно выступил немецкий молодёжный симфонический оркестр, который на этом же пароме направлялся в Литву. Среди пассажиров — порядка 150 были граждане Германии, остальные — других стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двигатели парома Regina Seaways были остановлены 2 октября после сильной вибрации. Инцидент произошел по маршруту Киль-Клайпеда, в 110 км от литовской Клайпеды и в 150 км от российского Калининграда. Спасательными работами руководили службы Калининградской области — инцидент произошёл в зоне ответственности России.

На пароме находились 294 пассажира и 42 члена команды. В итоге на пароме удалось запустить двигатели и он, в сопровождении подоспевших литовских военных судов, добрался до Клайпеды самостоятельно.