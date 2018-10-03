На Ямале осуждённого депутата обвинили в хищении 9,5 млн рублей

Салехард, , 10:39 — REGNUM В отношении бывшего директора транспортного МУП и бывшего депутата думы посёлка Тазовский (Ямал) возбуждено очередное уголовное дело. На этот раз его подозревают в хищении 9,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Напомним, ранее он был приговорён к трём годам заключения и 300 тыс. рублей штрафа за хищение семи миллионов рублей совместно со своим заместителем.

Как выяснилось на суде, в ноябре 2016 года директор МУП с помощью своего зама заключил два фиктивных договора с одним из предприятий на поставку запасных частей для спецтехники на 7,4 млн бюджетных рублей. Запчасти никто не поставлял, а деньги были обналичены и поделены.

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