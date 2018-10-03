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Названа причина обысков в УМВД по Екатеринбургу

Происшествия

Оперативные мероприятия проводятся в рамках бесфигурантного уголовного дела

Екатеринбург, 3 октября 2018, 10:34 — REGNUM  Обыск в здании управления МВД России по Екатеринбургу идёт в рамках возбуждённого ранее сотрудниками СКР бесфигурантного уголовного дела. Об этом журналистам сообщили в свердловской полиции.

Оперативные мероприятия идут в одном из подразделений УМВД по Екатеринбургу. Сотрудники полиции оказывают помощь лицам, которые их проводят.

Напомним, обыск начался утром 3 октября. Его проводят сотрудники ФСБ.

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