В Ленобласти задержан педофил, заманивший мальчика деньгами и арбузом

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:20 — REGNUM В городе Сосновый Бор Ленинградской области задержан 44-летний местный житель, который 2 октября заманил 9-летнего ребенка в свою квартиру и совершил над ним сексуальное насилие.

Как сообщили 3 октября в следственном управлении СКР по Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Она предусматривает длительный срок лишения свободы.

Педофил наметил себе жертву, когда школьник 3-го класса возвращался домой вечером во вторник. По данным агентства «Оперативное прикрытие», злоумышленник предложил ребенку угоститься арбузом и пообещал деньги — две тысячи рублей.

«Мальчику удалось убежать из квартиры злоумышленника и сообщить о произошедшем участковому уполномоченному полиции, опорный пункт которого расположен неподалеку», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Подозреваемый был задержан, в его квартире проведен обыск. Как установлено, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, отбывал наказание в местах лишения свободы.

Продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения, отметили в органах СКР по Ленолбласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2018 года в Ленинградской области был вынесен приговор жителю Санкт-Петербурга, который заманил в квартиру, изнасиловал и задушил 10-летнего школьника, а затем расчленил его тело, чтобы спрятать следы преступления. Преступник осужден на пожизненный срок.