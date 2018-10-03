Перехвачены два конверта с ядом, предназначенных руководству Пентагона

Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Сотрудники военного ведомства Соединенных Штатов обнаружили в корреспонденции, поступившей в адрес министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона, два отправления с ядовитым веществом — рицином, передает 3 октября телеканал Fox News.

По сведениям телеканала, опасное содержимое было обнаружено в ходе предварительного досмотра корреспонденции, который проходит вне стен американского военного ведомства, и в Пентагон письма не попали. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2013 года американские cпецслужбы перехватили конверт, пришедший в адрес американского президента Барака Обамы. В отправлении находилось послание с угрозами и яд.

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