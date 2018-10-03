В Индонезии началось извержение вулкана Сопутан

Джакарта, , 09:48 — REGNUM На индонезийском острове Сулавеси, пострадавшем от разрушительного землетрясения и цунами, началось извержение вулкана. Об этом 2 октября сообщает Associated Press.

Сопутан находится на полуострове Минахаса, на территории провинции Северный Сулавеси. Он выбрасывает пепел на высоту до 6 км.

Эвакуация в районе извержения пока не объявлена, однако местных жителей предупредили о возможной опасности. Также о выбросе пепла предупредили экипажи самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, остров Сулавеси переживает последствия разрушительных подземных толчков, которые произошли 28 сентября. К настоящему моменту известно о 1337 погибших, более ста человек ранены. Почти 200 тыс. человек, по данным ООН, нуждаются в чрезвычайной гуманитарной помощи. Удар стихии пришелся на районы провинции Центральный Сулавеси.

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