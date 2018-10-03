Три человека ранены в поножовщине на Васильевском острове Петербурга

Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Петербургская полиция расследует обстоятельства драки в центре Петербурга, в результате которой с ножевыми ранениям госпитализированы три человека.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 2 октября в 19:00 в Военно-медицинскую академию был доставлен 29-летний пострадавший, с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, в состоянии средней тяжести и алкогольного опьянения.

Его привезли в ВМА от дома 68 по улице Железноводской в Василеостровском районе города. Это место находится вблизи станции метро «Приморская».

А уже 3 октября в Покровскую больницу на Большом проспекте Васильевского острова с колото-резанными ранами поступили двое граждан ближнего зарубежья, 23-х и 24-х лет, в состоянии средней тяжести. По их словам, ранения они получили в ходе драки.

«На прилегающей территории установлены камеры видеонаблюдения, видеозаписи будут изъяты», — отметили в полиции Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка произошла вечером 12 сентября возле торгового центра на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. В результате драки были пострадавшие. В полицию были доставлены шесть участников инцидента.