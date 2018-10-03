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В Бразилии из тюрьмы сбежали около 20 человек

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 2 октября, в муниципалитете Арагуаина (штат Токантинс)

В Бразилии из тюрьмы сбежали около 20 человек
Дыра в заборе

Бразилиа, 3 октября 2018, 09:04 — REGNUM  Примерно 20 заключенным, устроившим мятеж в одном из исправительных учреждений в Бразилии, удалось совершить побег. Об этом сообщает издание Periodico со ссылкой на источники в полиции.

ЧП произошло во вторник, 2 октября, в муниципалитете Арагуаина (штат Токантинс).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по поимке злоумышленников. Издание отмечает, что полициейские при попытке задержания уже застрелили 10 беглецов, оказавших сопротивление.

Поиски других заключенных продолжаются.

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Происшествия в местах лишения свободы
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