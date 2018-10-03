ВСУ провели массированный обстрел ЛНР

Луганск, , 08:56 — REGNUM Украина 12 раз обстреляла Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 2 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ применили почти все свое вооружение против республики: артиллерийские орудия, минометы, БМП, гранатометы всех видов, пулеметы и другое стрелковое оружие. Под обстрел попали пгт Донецкий и Калиново, села Желобок, Сокольники, Лозовое, Пришиб, Калиновка.

Напомним, это наиболее массированный обстрел республики со стороны ВСУ за последний месяц, обычно украинские каратели ограничивались 3−5 обстрелами в сутки. Так, 1 октября ВСУ обстреляли ЛНР пять раз, под обстрел попали пять населенных пунктов.

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