Во Франции задержан грабитель, сбежавший из тюрьмы на вертолете

Париж, , 08:45 — REGNUM Грабитель-рецидивист Редуан Фаид, сбежавший из тюрьмы во Франции на вертолете, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жерар Колон на странице в соцсети Twitter.

«Задержание Редуана Фаида», — написал министр.

Колон также выразил восхищение работой сотрудников полиции, которые на протяжении трех месяцев вели поиск злоумышленника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2018 г. налётчик-рецидивист Редуан Фаид устроил побег из тюрьмы Рео во французском департаменте Сена и Марна.

Злоумышленнику, который отбывал 25-летний тюремный срок за очередное разбойное нападение, удалось скрыться от сотрудников исправительного учреждения при помощи вертолета.

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