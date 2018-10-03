Среда, 3 Октября 2018 года
10:13:07 МСК

Во Франции задержан грабитель, сбежавший из тюрьмы на вертолете

Происшествия

1 июля 2018 г. налётчик-рецидивист Редуан Фаид устроил побег из тюрьмы Рео во французском департаменте Сена и Марна

Париж, 3 октября 2018, 08:45 — REGNUM  Грабитель-рецидивист Редуан Фаид, сбежавший из тюрьмы во Франции на вертолете, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жерар Колон на странице в соцсети Twitter.

«Задержание Редуана Фаида», — написал министр.

Колон также выразил восхищение работой сотрудников полиции, которые на протяжении трех месяцев вели поиск злоумышленника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2018 г. налётчик-рецидивист Редуан Фаид устроил побег из тюрьмы Рео во французском департаменте Сена и Марна.

Злоумышленнику, который отбывал 25-летний тюремный срок за очередное разбойное нападение, удалось скрыться от сотрудников исправительного учреждения при помощи вертолета.

Читайте также: Во Франции заключённый сбежал из тюрьмы с помощью вертолёта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исправительная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить