Афера с номерами: как граждане Казахстана провозят автомобили через Алтай

Барнаул, , 08:57 — REGNUM Пограничники выявили новые незаконные попытки перемещения легковых транспортных средств в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Михайловка» (Третьяковский район Алтайского края). Об ухищрениях автомобилистов, не желающих утруждать себя оформлением необходимых для вывоза документов, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю.

Пограничный контроль позволил выявить гражданина Казахстана, пытавшегося выехать из России на автомобиле Honda Accord с государственными номерами и прочими документами, оформленными на другое транспортное средство. В ходе разбирательства выяснилось, что несостоявшийся контрабандист приехал в Алтайский край для покупки легкового автомобиля, заранее захватив с собой государственные регистрационные номера от другого транспортного средства (Lexus GS 460), принадлежащего ему же, и установил их на вновь приобретенную машину.

Теперь автомобилистом занимаются сотрудники МО МВД России «Змеиногорский».

Ещё одно нарушение пограничники выявили на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» (Рубцовский район Алтайского края): автомобиль Toyota Caldina пытались провести скрытым под товарами народного потребления и запчастями. В мае 2018 года через автомобильный пункт пропуска «Михайловка» автомобилисты из Казахстана пытались вывезти из России две легковых машины с документами о регистрации транспортных средств, имеющими признаки полной подделки.

Ещё один инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска «Павловка» (Славгородский район Алтайского края), через который пытались вывезти в Казахстан угнанный легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.