Гражданина РФ задержали в Таиланде за наркотики

Бангкок, , 08:27 — REGNUM В Таиланде задержан гражданин РФ. Уточняется, что мужчину правоохранительные органы Таиланда в восточной провинции Чонбури задержали в Паттайе по запросу российского посольства. Об этом сообщает 3 октября газета The Nation.

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Гражданин России Виталий Т. находился в розыске по линии Интерпола. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков на территории России.

Полиция проверила учётные записи гражданина РФ и выяснила, что мужчина проживал в Паттайе по бизнес-визе, позволяющей заниматься в стране предпринимательской деятельностью.

Подозреваемый был доставлен в миграционное бюро, где в настоящее время ожидает экстрадиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале января полиция Таиланда за наркоторговлю на острове Пханган арестовала гражданку РФ и гражданина США. У них были конфискованы около 145 граммов МДМА (экстази), 1,58 грамма кетамина, 3,78 грамма метамфетамина, гашиш, полиэтиленовые пакеты, весы и около 200 тысяч тайских батов (около 355 тыс. рублей). Наркоторговцам были предъявлены обвинения в хранении и распространении наркотиков в соответствии с законодательством Таиланда.

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