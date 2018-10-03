Землетрясение в Индонезии: число жертв приблизилось к 1,4 тыс

Джакарта, , 08:25 — REGNUM Число погибших в результате землетрясений и цунами в Индонезии выросло до 1374 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести, сообщает 3 октября Channel NewsAsia со ссылкой на главу национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Виллема Рампаглей.

По его словам, в наиболее пострадавших от стихии районах проживают 1,4 млн человек, из них более 200 тыс. требуется срочная помощь.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 28 сентября. Подземные толчки сопровождались возникновением цунами с высотой волн до трех метров.

Настигшее Индонезию стихийное бедствие стало самым масштабным после цунами, возникшего в Индийском океане в 2004 году.

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