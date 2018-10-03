Упавший автокран ограничил движение на МКАД

Москва, , 08:15 — REGNUM Движение транспорта на 19-м километре МКАД временно ограничено из-за опрокидывания автокрана. Об этом сообщает столичное ГИБДД.

По предварительным данным, при падении автокрана никто не пострадал. Последствия инцидента устраняются.

Водителям рекомендовано выбрать путь объезда. Перекрыты, по разным данным, от трех до пяти полос движения шестиполосной дороги, уточняет РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа автокран перевернулся рядом со станцией метро «Воробьёвы горы», из-за чего оказалась повреждена отделка фасада северного вестибюля станции. Московский метрополитен заявлял о намерении получить компенсацию за ущерб.

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